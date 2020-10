Tekort aan griepvaccin bij massa-vaccinatie Hulst

Politieke rel over salarië­ring directeur aan-z compleet, meerder­heid B en W Terneuzen was tegen

21 oktober TERNEUZEN - De politieke rel binnen de gemeente Terneuzen over de salariëring van de directeur van welzijnsinstelling aan-z is compleet. Het college van B en W was in overgrote meerderheid tegen de definitieve benoeming van de huidige tijdelijke directeur en het daarbij behorende topsalaris.