Tegenwind Saeftinghe blij met afschieten energiepark Kruispolder

Kou voorlopig uit de lucht in politiek Gent

16 oktober GENT - De kou is voorlopig uit de lucht in politiek Gent. Na een dag waarin een patstelling dreigde, hebben aanvoerders van de partijen Groen, SP.a, Open Vld en CDenV vanmiddag laat besloten besprekingen te beginnen om een nieuw dagelijks stadsbestuur te vormen. Ze hebben afgesproken de komende tijd in alle stilte te willen werken aan 'een positief project voor Gent en de Gentenaars'.