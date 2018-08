Tegenstanders windturbines bij Sas van Gent verenigen zich

SAS VAN GENT - In Sas van Gent is een actiecomité opgericht tegen de komst van zes windturbines in de Oude Papeschorpolder ten noorden van zetmeelbedrijf Cargill.

Toon Ketelaars, landbouwer aan de Mosselhuisstraat vlakbij de Oude Papeschorpolder, is één van de initiatiefnemers. ,,Wij willen de mensen informeren over de effecten van windturbines", vertelt hij. ,,De nadelen, zoals geluidsoverlast in de vorm van laagfrequente tonen en slagschaduw, zijn volgens ons groter dan de voordelen. We zijn ook voor groene energieopwekking, maar dan met bijvoorbeeld zonnepanelen op bedrijfspanden."

Op zijn website heeft het comité, genaamd Sasse Windturbines, fotocollages geplaatst van de inclusief rotorbladen 180 meter hoge turbines in de Oude Papeschorpolder. Ook staat er een tekening op van een molen naast de 55 meter hoge Sasse Cuyperskerk-toren.

Fon ten Thij, die voor Zeeuwind en Eneco onderzoekt welke kansen er zijn voor duurzame energieopwekking in de Kanaalzone, stelt dat de collages niet kloppen. Hij spreekt van 'een overwaardering'. Ketelaars spreekt dit tegen. ,,De foto's zijn gebaseerd op gegevens die zijn verstrekt op een informatieavond in juni in Sas van Gent. Ze zijn realistisch."

Op korte termijn komen er besloten vervolgbijeenkomsten voor Nederlandse én Belgische aanwonenden, meldt Ten Thij. Later volgen openbare inloopbijeenkomsten in Sas van Gent en Axel. De laatste heeft te maken met het voornemen ook windturbines te plaatsen op de Axelse Vlakte. Ten Thij hoopt in november de resultaten van zijn verkenning bij de gemeente Terneuzen in te dienen. ,,Keuzes zijn nog niet gemaakt."

