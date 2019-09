Tegenstanders van Waterdunen voeren bescheiden actie tijdens opening getijdenduiker

Woonwinkel Morres wil in nieuw jasje miljoen extra bezoekers naar regio Hulst trekken

25 september HULST - Met een druk op de knop van de Hulster burgemeester Jan-Frans Mulder en voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters is ‘Morres 4.0' sinds woensdag een feit. De woonwinkel in Hulst is in een compleet nieuw jasje gestoken.