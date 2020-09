Tegelzetter Thomas Terneuzens trots

De wethouder is er met een bos bloemen, zijn trotse ouders en natuurlijk Thomas zelf, de wangen een beetje rood van de glaasjes champagne. Dat ze rond de bar zitten van Dallinga in Sluiskil is geen toevallig gekozen plek. Met die bar viel Thomas in de prijzen in de categorie Interieurbouw. Op diezelfde bar staat ook de trofee die hij vrijdag in Almere uitgereikt kreeg.