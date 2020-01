Team Heidepoort en Inghelosenberghe winnaar schoolzwemkampioenschap

doordeweeks-in het weekend Doorde­weeks zit Kaj achter een bureau, in het weekend staat hij op het voetbal­veld

18 januari GROEDE - Stilzitten is voor Kaj Zwerver (24) uit Groede geen optie. In zijn jeugd verhuisde hij vaak, zelfs woonde hij even in Zwitserland. Tot hij op zijn negende met zijn ouders in het rustige Groede kwam te wonen. Het bleek de perfecte plek voor hem om op te groeien. Hij werkt op dit moment bij het enige architectenbureau van West-Zeeuws-Vlaanderen: Paras Concepts. In het weekend leeft hij zich uit op het voetbalveld.