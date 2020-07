Te grote kotter voor op nieuwe visserijmuseum Breskens vertrekt

Vorig jaar is het schip al geruild voor de ‘slechts’ ruim 25 meter lange kotter HD 28 uit Den Helder. De Goereese handelaar met wie Sluis deze transactie sloot, vond op zijn beurt in een Engelsman een koper voor de Urk 88. Hij gaat ermee in de Theems-monding vissen op scheepswrakken, om er waardevolle metalen uit te halen.

De HD 28 ligt nog in Stellendam. Of de kotter ooit het nieuwe visserijcentrum Visserijexperience in Breskens zal sieren, is de vraag. Garnalenhandel Klaas Puul die de visveiling van Breskens zou overnemen, wil zich terugtrekken. Het project is er daardoor niet zekerder op geworden.