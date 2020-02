TCR gewaarschuwd voor lage inschrijving leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen

De Europese aanbesteding van het Zeeuws-Vlaamse leerlingenvervoer vond drieënhalf jaar geleden plaats. TCR deed zo'n goedkoop aanbod dat dit direct vragen opriep, meldde Van Assche deze week in de gemeenteraad. ,,Het kon ook niet voor die prijs, is nu gebleken.”

Citax Tiel is inmiddels bereid gevonden het leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen over te nemen, tot de zomervakantie. Een nieuwe aanbesteding zat al in de pen. Van Assche wil daarbij het liefst extra eisen stellen om problemen als met TCR te voorkomen. ,,Als dat binnen de aanbestedingsregels kan.”