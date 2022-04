Tbs Zuidzandse pedofiel met twee jaar verlengd

Overigens was Van der H. het tijdens de behandeling van de verlenging daarmee ook roerend eens. In 2019 had Van der H. bijna 15.000 kinderpornografisch materiaal op zijn computer staan. Ook werd hij er toen van verdacht zijn 14-jarige nichtje te hebben verkracht. Van dat laatste kon hij zich destijds weinig herinneren, maar hij hield wel de mogelijkheid open dat het misschien in zijn slaap was gebeurd. Maar hij kon het ook wel hebben gedroomd. Het meisje lag toen op een matras in zijn slaapkamer.