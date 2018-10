Tbs in moordzaak Sirwan Kassan uit Oostburg op de helling

streektaal Ik mag ze wè, die alve Belgen, mee d'r apart dialect

"Ouw jie eigenlijk ook van alve Belgen? , vroeg iemand me. Ik begreep het, ie kwam trug op m'n 'streektaalstikje' van noe acht weken gelee. Natuurlijk ouwe ik ook van onze buren an d'overkant, de Zeêuws Vlaemingen en ulder land. Ik mag ze wè, die alve Belgen, mee d'r apart dialect en toch een bitje lossere anpak van 't leven as in de rest van Zeêland.