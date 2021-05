Tanken in België lucratiever dan ooit: ‘Moet je kijken wat een verschil!’

Een beetje slimme Zeeuws-Vlaming tankt altijd al in België, de recordprijs doet daar niets aan af. Per liter steek je zo tien à vijftien cent in je zak. Maar nu is het verschil helemaal groot. Voor een liter Euro95 betaal je bij de Shop & Go 1,383 euro. ,,Een verschil van 35 cent, dat tikt toch aan", zegt Nicolai Stal, bedrijfsleider van het benzinestation vlak over de grens in Zelzate. Hij merkt dat het nog drukker is dan normaal. Het is woensdagmiddag een komen en gaan van veelal Nederlandse klanten. ,,Op een vrijdag of in het weekend is dit gewoon, op woensdag zie ik dit niet vaak.” Er waren wel al meer Nederlandse kentekens nadat België op 19 april de grenscontroles opschortte.