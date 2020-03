Tanisha uit Terneuzen wordt acht, maar zonder kinderfeestje en traktatie op school

Vrolijk zwaait Tanisha van Damme de voordeur open. In huis is het al een beetje feest, er hangen slingers in de woonkamer. Het was eerst wel even verdrietig toen Tanisha hoorde dat haar feestje met zeven kinderen niet door kan gaan, maar de leerlinge uit groep vijf begrijpt heel goed waarom. Alle kinderen die in deze periode jarig zijn, moeten hun feestje even parkeren. ,,Het grote mensenfeestje gaat ook niet door. Het is niet heel fijn. Maar we houden later een héél grote speurtocht, die duurt van kwart over drie tot acht uur.”