Taart in het zwembad: een halve eeuw reddingsbrigade West Zeeuws-Vlaanderen

OOSTBURG - De leden van reddingsbrigade West-Zeeuws-Vlaanderen leren en trainen iedere zaterdag in zwembad De Eenhoorn in Oostburg, maar vandaag was het net even anders: de training had een feestelijk tintje.