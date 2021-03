‘t Broodhuisje in Lamswaarde weer open na grote verbouwing

Smeltkaas­be­drijf St. Paul investeert fors in Sint Jansteen, mogelijk honderd banen erbij

16:10 SINT JANSTEEN - Het bedrijf St. Paul Nederland BV dat gespecialiseerd is in de productie van smeltkaas en kaasverwerking, neemt de laatste nog beschikbare panden van het Neckermann in Sint Jansteen over. Dat postorderbedrijf ging in 2014 failliet. St. Paul gaat er de activiteiten uitbreiden, wat op termijn mogelijk kan leiden tot een verdubbeling van de ongeveer honderd arbeidsplaatsen in Sint Jansteen.