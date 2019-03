Surrender vloert De PIT in Terneuzen

De Boetners uit de Achterhoek en Worst Case Scenario met organisator Niels van Houten maken het feest vervolgens compleet. Van Houten schat het aantal bezoekers op zo'n honderdvijftig. De opbrengst is voor herstel van het in 2018 door brand getroffen clubhuis in Walsoorden. Swamp Rock komt 6 en 7 september terug als Silo Rock, naar de silo's bij het clubhuis.