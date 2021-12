Supermarkten in Breskens willen uitbreiden: ‘In de zomer is het te krap in de winkel’

BRESKENS - De Plus-supermarkt op het Spuiplein in Breskens wil op termijn verhuizen. Op de huidige plek kan de winkel bijna niet meer groter worden, terwijl uitbreiding volgens eigenaar Ronald Lohman noodzakelijk is. De Jumbo wil extra magazijnruimte.

De Plus is in 2017 grondig vernieuwd. Als het aan Lohman ligt, is dat slechts het begin. Hij wil stapsgewijs uitbreiden naar een grotere supermarkt. ,,Volgens het bestemmingsplan mag ik 1.800 vierkante meter winkelvloeroppervlakte hebben. Nu heb ik er 1.400. Daarom heb ik de gemeente Sluis in 2014 verzocht om bij te bouwen. In november lieten ze weten dat ze willen meewerken.” Lohman wil een nieuw magazijn bijbouwen. Een gedeelte van de huidige opslag wordt dan bij de winkel betrokken. Voor de toekomst heeft hij grootse plannen: verhuizen naar een groter pand.

‘Kunnen nu nauwelijks uitbreiden’

De supermarktondernemer heeft meerdere locaties op het oog. Een binnen en twee buiten de kern van Breskens. Lohman vindt de winkel nu echt te klein. ,,Vooral in de zomer is het krap, met alle toeristen die hier komen winkelen. Verder ontwikkelt Breskens zich snel. De drie woontorens in de haven zijn bijna klaar, de appartementen worden snel opgeleverd. Dan komen er nog meer klanten bij. Op onze huidige plek kunnen we nauwelijks uitbreiden, we kunnen moeilijk op de straat gaan bouwen.”

De Jumbo aan de Burgemeester van Zuijenstraat in Breskens wil op korte termijn extra magazijnruimte realiseren. ,,De binnenplaats achter de winkel kunnen we overdekken, dan hebben we 250 vierkante meter erbij", vertelt eigenaar Pascal Ingels. ,,Nu hebben we te weinig magazijnruimte.” Voor de toekomst heeft Ingels nog geen concrete uitbreidingsplannen.

Sluis heeft voorkeur voor modernisering

Voordat het zover is, praat de gemeenteraad over het supermarktbeleid in West-Zeeuws-Vlaanderen. Te beginnen dinsdag 7 december. De plannen van de Breskense winkeliers zijn daar de aanleiding toe. Een goede zaak, vindt Pascal Ingels. ,,Supermarkten ontwikkelen zich heel snel, de assortimenten worden steeds groter. Vooral in de zomer is het druk in de winkels.” Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders ook aan de gemeenteraad. Door toerisme zijn er meer supermarkten dan je op basis van inwoneraantallen zou verwachten. Omdat het toerisme toeneemt, is er ruimte de winkels uit te breiden.

Wel geeft Sluis aan dat het voorlopig een voorkeur heeft voor modernisering van bestaande winkels, in plaats van nieuwbouw. Dat kan echter zomaar veranderen wanneer het toerisme nog verder groeit. Sluis stelt bij nieuwbouw wel de voorwaarde dat een nieuwe winkel beter bereikbaar moet zijn, goede parkeergelegenheid heeft en in of vlakbij het centrum ligt.

Volledig scherm Pascal Ingels van de Jumbo in Breskens. © Camile Schelstraete