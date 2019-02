Succes van startgroepen voor peuters in Zeeuws-Vlaanderen smaakt naar meer

Gevaarlij­ke stof gevonden in straat Sluiskil, agenten onwel

14:23 SLUISKIL - De Stroodorpestraat in Sluiskil is op dit moment afgesloten vanwege de vondst van een gevaarlijke stof. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Meerdere politieagenten zijn onwel geworden maar geen van hen is naar het ziekenhuis gebracht.