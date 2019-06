Stuk bekleding van wiek windturbine Koegorspolder afgewaaid

TERNEUZEN - Een stuk bekleding van een wiek van één van de tweeëntwintig windturbines in de Terneuzense Koegorspolder is eraf gewaaid.

De flinke lap omhulsel is enkele tientallen meters verderop in een akker beland. De windturbine waar het om gaat, staat naast de spoorwegovergang in de doorgaande weg door de Koegorspolder, de Koegorsstraat.

Levien de Groote, die vlakbij de Koegorspolder in buurtschap Schapenbout woont, reed vanochtend over de Koegorsstraat en zag dat één van de wieken van de turbine was aangetast en maakte er foto's van. Hij vermoedt dat dit in de nacht van vrijdag op zaterdag is gebeurd, waarschijnlijk door de stormachtige wind.

Volledig scherm Flinke lap bekleding van wiek windturbine is tientallen meters verderop in een akker geland. © Levien de Groote

Het is niet de eerste keer dat een wiek van een windturbine in de Koegorspolder zo beschadigd raakt. Dat gebeurde ook begin 2016. De huid van glasvezel schoot indertijd los.