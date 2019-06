Struisvogelkuikentjes kruipen uit hun ei tijdens open weekend op struisvogelboerderij

Op zaterdagmorgen kruipt struisvogel nummer 166 uit zijn ei. De familie De Bruijckere heeft een eigen broedmachine, die er voor zorgt dat er tijdens het Pinksterweekend een aantal nieuwe bewoners bij komt. ,,Wij weten dat het uitbroeden zes weken duurt”, vertelt gids Herman Bakker. ,,Daar houden we rekening mee voor het open weekend zodat er zeker een paar nieuwe bewoners het daglicht zien. Het kuiken van vanochtend was niet echt gepland. Hij of zij wilde gewoon de eerste zijn.”