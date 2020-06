TERNEUZEN - De kou is uit de lucht. De provincie en de gemeente Terneuzen hebben de strijdbijl over woningbouw in Terneuzen begraven, waarmee het Bellamyhof, een plan voor appartementen op de plek van de voormalige Opstandingskerk tegenover winkelcentrum Zuidpolder, definitief doorgang kan vinden.

De provincie trok eerder aan de bel over dat project. Niet vanwege het plan op zich, dat is juist goed, aldus gedeputeerde Dick van der Velde. Een leegstaand, verpauperend pand maakt immers plaats voor appartementen voor ouderen en jonge starters op de woningmarkt. Daar bestaat vraag naar. Het pijnpunt voor de provincie was dat in Terneuzen te veel woningbouwplannen op de plank liggen, met als gevolg dat bijvoorbeeld bestaande woningen eerder leeg blijven staan en minder snel worden opgeknapt.

Geen simpele opgave

Met Terneuzen en ook Sluis heeft de provincie nu afgesproken alle woningbouwplannen eens goed tegen het licht, waarbij ook ontwikkelaars zullen worden betrokken. Het zal geen simpele opgave zijn, realiseert de Terneuzense wethouder Frank van Hulle zich, maar hij ziet ook de zin er zeker van in. ,,We moeten woningen bouwen waaraan echt behoefte is, zoals woonruimte voor ouderen met alle voorzieningen op dezelfde verdieping.”