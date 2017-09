Strenger toezicht op ligplaatsen in haven Terneuzen

Hunterstreet, Peer en meer op festival Hunterfest

14:22 HULST - Hunterstreet, Peer, Charades, Coyote Melon en Deafman treden vrijdag op tijdens Hunterfest in Hulst. Het is de tweede keer dat de band Hunterstreet het festival organiseert, deze keer in partycentrum 't Spoor 011 aan de Spoorweg.