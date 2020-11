Streekproductenwinkel Alles Lokaal gaat van drukke winkelstraat in Hulst naar de polder van Graauw

Alles Lokaal is ingetrokken in de biologische winkel van Voedselbron in Graauw, het voedselbos van Emiel en Sonja van de Vijver. Van een locatie waar altijd winkelend publiek langsloopt, naar een plek middenin de polder. Het is nogal een overgang. ,,Toch hebben we veel goede reacties gekregen", zegt uitbater Maarten de Ridder. ,,Juist vanwege corona kan het hier werken. Veel mensen willen niet meer snel die drukke supermarkt in, maar ruimte hebben om te winkelen. En de interesse in lokale producten is de laatste maanden sterk toegenomen.” Maarten is zelf altijd blij om naar de nieuwe winkel te rijden, die van vrijdag tot en met zondag open is. ,,Net alsof je op vakantie gaat. Of de mensen ons zullen vinden, ligt aan ons. De campagne op sociale media loopt in ieder geval goed.”