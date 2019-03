Storm speelt festival Grenspark Groot-Saeftinghe parten

Chef-kok Nick Bril bluste zelf vuur in The Jane, zaak mogelijk maand gesloten

13:47 Iets na 13 uur zaterdagmiddag is brand ontstaan in de keuken van The Jane, het tweesterrenrestaurant van Nick Bril en Sergio Herman op het Paradeplein in Antwerpen. Het vuur ontstond nadat een steekvlam in de dampkap terechtkwam. Ongeveer 100 gasten werden geëvacueerd. Volgens het personeel is er veel schade in de keuken. Mogelijk blijft de zaak een maand gesloten. Chef-kok Nick Bril begon zelf het vuur te blussen in de keuken, zo vertelt hij aan onze redactie.