'Stoppen is veel heftiger dan mensen denken, het is een soort rouwproces'

Rouwproces

"Stoppen met roken is een soort rouwproces", legt ze uit. "Het is veel heftiger dan mensen denken. Dat zei Jan Slagter ook in een toespraak." De Omroep Max-directeur is ook gestopt met roken en kwam een dagje langs bij de deelnemers. Net zoals cabaretier Viggo Waas en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.



Met een snik in haar stem vertelt ze over de moeilijke momenten in het huis. Zoals bij een videoboodschap van haar kleinkinderen. "Ik kon wel in het scherm springen. Mijn kleindochter van 2 jaar zei: 'Go, oma, go go! Dat raakte mij echt. Ze waren trots op me. Dat is extra motiverend."