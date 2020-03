Stof in de Kanaalzone, varend ontgassen en fijnstof kunnen beter gemeten worden

MIDDELBURG - De lucht in Zeeland is overal het algemeen schoon, maar lokaal doen zich wel problemen voor. Met drie projecten hoopt het dagelijks provinciebestuur deze problemen beter in beeld te krijgen.

De provincie heeft het onderzoeksbureau Tauw laten onderzoeken of er meer officiële meetstations nodig zijn dan de twee die nu voor de rijksoverheid de Zeeuwse luchtkwaliteit in de gaten houden. Die staan in Zierikzee en Philippine. Het onderzoek van Tauw toont aan dat de provincie geen aanvullende meetstations zou moeten opzetten. Daar geven de meetresultaten geen aanleiding toe. ,,Desondanks kunnen aanvullende maatregelen wel nuttige gegevens bieden over de luchtkwaliteit”, stellen Gedeputeerde Staten.

GS heeft daarbij drie projecten op het oog. Het meten van overlast door ‘grof stof’ in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone en door het varend ontgassen van schepen, en een 'burgerproject’ voor het meten van fijnstof. Dat laatste als vervolg op een project van leerlingen van het Pontes in Zierikzee en Goes.

De provincie wil kijken of er in de Kanaalzone ‘grofstofrecorders’ kunnen worden ingezet. De opgevangen stofdelen kunnen dan de weg wijzen naar de bron van de hinder. Glastuinbouwers met kassenbedrijven bij Westdorpe en bewoners van Sluiskil zijn in het geweer gekomen tegen de overlast door stof. De Sluiskillenaren hebben zich verenigd in de Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon. Stichting Glastuinbouw Terneuzen diende maart vorig jaar een klacht in over stofoverlast. Onlangs nog drongen zij aan op maatregelen.

De inzet van ‘elektronische neuzen’ is het tweede meetproject waarvan de provincie wil onderzoeken of ze ingezet moeten worden. In de Rotterdamse haven snuffelen al 250 van die neuzen om tijdig gevaarlijke of hinderlijke geuren waar te nemen en zo nodig alarm te slaan. In Zeeland kunnen de neuzen helpen bij het inzicht krijgen in het ‘varend ontgassen’, waarbij schippers al varend de de dampen van restlading uit hun tanks blazen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil overigens zo snel mogelijk een landelijk verbod op varend ontgassen.