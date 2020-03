Stichting Zeeland Tolvrij wil gesprek over het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel

De stichting wil dit doen door een gesprek aan te gaan met Bernard Wientjes, de speciaal adviseur die belast is met het samenstellen van een compensatiepakket. In een brief is Wientjes daartoe uitgenodigd. Ter tegemoetkoming aan alle Zeeuwen en als goedmaker voor het vertrek van tal van rijksdiensten uit Zeeland is het volgens de stichting niet meer dan rechtvaardig dat de Westerscheldetunnel versneld tolvrij wordt. Dit zal de economische ontwikkeling van Zeeland ook stimuleren. De tolperiode loopt nu nog officieel tot 2033.