Stichting De Melkkan kan terecht in oude Regenboogschool in Hulst

HULST – De gebeden van De Melkkan zijn verhoord. De stichting die opkomt voor Hulstenaren die in armoede leven, krijgt een grotere stek, in de voormalige Regenboogschool aan de Tabakstraat in Hulst. Donderdag ondertekenen wethouder Adri Totté en vertegenwoordigers van De Melkkan een overeenkomst.

De stichting helpt zo’n 150 inwoners van de gemeente Hulst. Dat ging de laatste maanden echter steeds moeizamer, omdat De Melkkan in het Kruispunt, de huidige locatie, uit zijn jas was gegroeid. Voor een groot deel van de ingezamelde goederen was geen ruimte meer. De Melkkan wilde graag verhuizen naar drie leegstaande lokalen van basisschool de Nobelhorst, maar het is uiteindelijk de voormalige Regenboogschool geworden.

Kringloopwinkel

Daar krijgt de stichting twee ruimtes tot haar beschikking. De ene dient als ontmoetingsruimte, in de ander komt een kringloopwinkeltje. Alex Eggermont, secretaris van de stichting, laat weten blij te zijn dat er eindelijk een oplossing gevonden is. Wel wil hij graag nog meer ruimte voor het kringloopwinkeltje. ,,Waar wij zeker genoeg kleding kunnen aanbieden. En dat kan er voor zorgen dat we weer wat budget binnenkrijgen, zodat wij weer goederen kunnen aankopen.” Verder wil De Melkkan graag een klimtoestel voor kinderen bij de nieuwe stek.