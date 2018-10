Stichting Cuyperskerk Sas zoekt oude foto's

Antwerp Symfony Orchestra opent 30e editie Festival Zeeuwsch-Vlaanderen

10:30 SLUIS - De dertigste editie van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen presenteert tien concerten in vier weken. Vijfmaal treedt een symfonisch orkest op. Het eerste is het Antwerp Symphony Orchestra, dat vrijdag in Sluis onder leiding van dirigent Philippe Herreweghe het openingsconcert verzorgt. Het wordt een feestelijke editie.