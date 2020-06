Stevige Zeeuwse reactie kan na Belgische verrassing rond heropenen grens niet uitblijven

COMMENTAAR Onze zuiderbu­ren blijven verrassen

17:43 Hoe je van het besturen van een land een puinhoop kunt maken, zelfs in crisistijd. België blinkt al jaren niet uit in een helder bestuur, maar wat afgelopen weekend gebeurde, tart alles. Vrijdagavond kwam vrij onverwacht het nieuws dat familiebezoek over de grens zaterdag weer was toegestaan. Dat was al een verrassing, maar zaterdagochtend bleek ook winkelen in de buurlanden weer mogelijk. Alom verwarring.