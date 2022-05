Stevige taal Zeeuws-Vlaamse burgemeesters bij dodenherdenking over invasie in Oekraïne: ‘Schande dat dit in 2022 in Europa kan gebeuren’

uit eten De Zeeuwse Oesterzus­jes zijn zelf ook dol op oesters

De twee zussen Charlotte en Sophie Sponselee komen oorspronkelijk uit Kloosterzande. Inmiddels woont Sophie weer in hun geboortedorp terwijl Charlotte nog even haar weg zoekt na haar studie. Ze wilden samen iets leuks doen met hun Zeeuwse roots. Omdat ze beiden dol op oesters zijn, dachten ze: Waarom ook niet, we gaan als Zeeuwse Oesterzusjes feesten en partijen opluisteren en ter plaatse de oesters openen.

29 april