'Steun ZMf aan Schone Polder vreemd'

"Daarmee gaan ze hun boekje te buiten", zei Jos van Eck, die wel benadrukt dat Schone Polder een ander belang dan de ZMf heeft. "Dit is een zwaar gesubsidieerde instelling." Van Karel Martinet mag de ZMf zelf weten of ze de actie steunen. "Maar het is dan wel vreemd dat ze voorstander van de ontpoldering van de oostelijke Perkpolder waren." Daarmee doelt hij op de nieuwe natuur die in 2015 in de oostelijke Perkpolder gecreëerd is. Martinet en Van Eck omschrijven die natuur als 'een bak met bagger'.