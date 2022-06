Sterke mannen en Schotse sferen op Highland Games in Hulst

Geen Highland Games zonder traditionele openingsceremonie. Zestien sterke mannen in kilts staan zondagochtend op een rij, terwijl wethouder Jean-Paul Hageman met een zwaard naar de vier windstreken wijst. Zodat de goden de vijfde editie van de spelen goed gezind zijn. Met succes, aan niets is nog te zien dat er vrijdag een enorme hoosbui over het terrein trok.

Hoosbuien na opbouw

Op verschillende plekken in de gemeente Hulst regende het zó hard, dat er wateroverlast ontstond. Verschillende straten stonden blank en ook het paardensportterrein aan de Waterstraat ontkwam niet aan het water. Alle tenten voor de Highland Games waren al opgebouwd toen de bui losbarstte, vertelt Reggie Picavet van de organisatie. ,,Ik werd gebeld, alle kramen lagen omver en er waren er een paar kapot. Ook de bartent stond blank. We hebben hem wel even geknepen, maar hebben vertrouwd op de goden. We hebben eigenlijk ieder jaar al mooi weer gehad.” Ook deze zondagmiddag is dat het geval. ,,Ik ben blij dat het veld ook weer droog is.”