Stemming over toeristische verhuur in Sluis is correct verlopen, concludeert het ministerie

Ging de gemeente­raad van Sluis in de fout tijdens stemming toeristi­sche verhuur? Burgemees­ter zoekt het uit

SLUIS - Is de gemeenteraad van Sluis vorige week in de fout gegaan in een digitale raadsvergadering? Burgemeester Marga Vermue laat het uitzoeken. Stads- en dorpsraden denken dat het besluit over onder meer toeristische verhuur niet rechtsgeldig is, als er inderdaad iets niet klopt.

28 december