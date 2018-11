Stemmen uit de Loopgraven in Aardenburg: soldatengedichten komen tot leven

Stel: je bent op zoek naar iets en stuit per toeval op een dichtbundeltje van een soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Het overkwam gitarist John Nuyten in 2014. Hij vond poëzie van Wilfrid Gibson en ging op zoek naar meer gedichten, van ook Franse en Duitse soldaten. Uiteindelijk had hij er genoeg om een mooie voorstelling te maken: Stemmen uit de Loopgraven.