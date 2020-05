Stefan Joos, import-Belg in Westdorpe: ‘Het vertrouwen dat je krijgt, dat is zo tof’

update: 16.26 uur Brand in woning Schoondij­ke

22 mei SCHOONDIJKE - In een woonhuis in de Lange Heerenstraat in Schoondijke is rond 15.30 uur brand uitgebroken. Het ging om een schoorsteenbrand die is doorgeslagen in het plafond, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Niemand is gewond geraakt. Omdat het huis aan een doorgaande weg ligt, werd de politie opgeroepen om het verkeer te regelen.