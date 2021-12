Stefan Dijkers verliet Philippine en woont nu in Dubai: ‘Alles moet hier het grootste ter wereld zijn’

,,Na de HEAO in Vlissingen en accountantsstudie in Breda ging ik aan de slag in de energiesector. Ik werd de financiële man bij de Elsta warmtekrachtcentrale en het moederbedrijf AES gaf veel mogelijkheden voor ontwikkeling. In 2004 kreeg ik de kans om naar Cartagena in Spanje te gaan. Daarna ben ik via Engeland, Frankrijk en Bonaire in Dubai uitgekomen. Niet langer bij AES, maar de start bij dit bedrijf in Terneuzen is wel als een rode draad blijven lopen door mijn carrière.”