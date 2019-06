Steekpartij op Arsenaalplein Terneuzen: mogelijk overval bij Poolse supermarkt, dader gevlucht

UPDATE 22.31 uurTERNEUZEN - Bij een steekpartij op het Arsenaalplein in Terneuzen is zaterdagavond iemand zwaargewond geraakt. Mogelijk hield de steekpartij verband met een overval bij of in de Poolse supermarkt. De dader is voortvluchtig.

Het slachtoffer is rond 21.15 uur in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Gent gebracht. Ook een traumahelikopter kwam naar het ziekenhuis, waar het slachtoffer in eerste instantie naartoe werd gebracht.

De technische recherche verricht onderzoek. De omgeving is tot op de Scheldekade met linten afgezet. Agenten hebben met pionnen bloedsporen afgezet op de Burgemeester Geillstraat richting zeedijk. Volgens getuigen loopt het bloedspoor tot op de Scheldekade.

Intussen zijn de eerste getuigen van het incident gehoord. Daarbij wordt gesproken over een overal bij de Poolse supermarkt. Omdat de winkel rond 21.00 uur al dicht was, is onduidelijk of de overval ook daadwerkelijk in de supermarkt zelf was of erbuiten.

De dader is op de vlucht geslagen. Over de identiteit van de dader en het slachtoffer is nog niks bekendgemaakt.

Later meer.

Volledig scherm Bloedsporen zet met pionnen bloedsporen af op de Burgemeester Geillstraat. © Tim Koster