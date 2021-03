Steekpartij in Terneuzen was geen poging doodslag: 5 maanden cel

DEN BOSCH – De steekpartij in februari 2018 in Terneuzen was toch geen poging doodslag. Eerder vonden de rechtbank in Middelburg en het Openbaar Ministerie van wel. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde maandag echter van niet en dus werd de straf ook aanzienlijk lager.