Steeds meer tips over dode vrouw Westdorpe; politie kan alleen nog maar personen uitsluiten

WESTDORPE - Tips over de dode vrouw die in Westdorpe is gevonden, blijven binnendruppelen bij de politie. Het is volgens woordvoerster Mireille Aalders nog steeds wachten op de gouden tip. ,,Want we hebben nu alleen nog maar kunnen vaststellen wie het níet is.”