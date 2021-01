Statenlid Eelco van Hoecke (PvZ) wil Tweede Kamer in voor JA21

Niemand kan er straks meer omheen, dé Zeeuws-Vlaam­se friet

6 januari NIEUW NAMEN - In nood ontstaan soms schone initiatieven, zoals in de Van Alsteinpolder bij Nieuw Namen. ZVL Friet is er geboren om friet van Zeeuws-Vlaamse aardappelen als streekproduct een oppepper te geven, voor boeren én frietliefhebbers.