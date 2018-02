Start Camino aan het Wad in Sluis

Daar bracht het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zaterdag verandering in. Bezoekers aan Sluis zagen een groep van twintig deelnemers, herkenbaar aan de bekende pelgrimsstaf met schelpen, liepen een deel van een estafette die uiteindelijk eindigt in het Friese dorp Sint Jacobiparochie. Een idee van het Genootschap en de Stichting Jabikspaad Fryslân. Ze werden geïnspireerd door het feit, dat Leeuwaarden dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa is.

Onder de wandelaars Paul Burm (75) uit het Groningse Haren: "Ik ben geboren in Zeeuws-Vlaanderen, in Hulst. Een wandeling in mijn geboortestreek wilde ik wel meemaken. De pelgrimstocht naar Santiago heb ik al een aantal keren vanuit verschillende startplaatsen gemaakt. Ook het Pieterpad heb ik al gelopen, maar een wandeling door Zeeuws-Vlaanderen nog nooit."

De wandeling zaterdag, gedeeltelijk begeleid door een gestaag vallende regen, ging over dertien kilometer richting Ter Hofstede en Retranchement. Daar was er gelegenheid voor een lunch in de kerk. Even een droog plekje en uitleg door een historicus over de kerk en de vestigplaats. Tevens was er tijd voor het nuttigen van het, meegebrachte, lunchpakket. Vergeten? Jammer, in Retranchement was er niets te koop.