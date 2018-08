Stapvoets crossen op het Finlandcircuit in Westdorpe

Piet schiet al vijftig jaar raak in Paal: 'Een café zonder schutters was ondenkbaar'

27 augustus PAAL – Hij was vijftig jaar geleden één van de oprichters, een halve eeuw later is hij nog steeds de drijvende kracht van de club en spant bij de schietingen van schuttersvereniging Veronica altijd de boog. Maandag kreeg Piet Verras (71) uit Graauw als blijk van waardering een jubileumschieting aangeboden in café In het Zicht der Schelde, thuishaven van Veronica.