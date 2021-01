Staking bij voedingsmiddelenproducent Cargill in Sas van Gent

Bijna 5.000 gft-em­mers voor West-Zeeuws-Vlamingen staan nog in Engeland

13 januari SLUIS - De grensproblematiek in Groot-Brittannië heeft directe gevolgen voor de afvalscheiding in de gemeente Sluis. De gft-emmertjes die normaal gesproken nu al bij West-Zeeuws-Vlamingen op het aanrecht zouden moeten staan, staan nog in Engeland. Het is niet duidelijk wanneer de containers komen.