Stadsvernieuwing Terneuzen op stoom: nieuwbouw Nieuwstraat-Zuid begint eind november

Diepste punt Nieuwe Sluis bij Terneuzen komt in zicht

8 september TERNEUZEN - Het diepste punt van de Nieuwe Sluis in aanbouw bij Terneuzen komt in zicht. Aannemerscombinatie Sassevaart is deze week begonnen met het leegpompen van het buitenhoofd, waarin straks onder meer de sluisdeuren en brugkelder moeten komen.