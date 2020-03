Stadsraad Sluis: ‘Veel inwoners willen helemaal geen bruggetje over de kaai’

Ziek, oud of beperkt? De Hulster Nooddienst voor boodschap­pen biedt hulp

17:43 HULST - Wie in de gemeente Hulst noodgedwongen aan huis gekluisterd is door ziekte, ouderdom of een beperking en niemand heeft om de boodschappen te doen, er is hulp: de Nooddienst boodschappen van Hulst voor Elkaar brengt alles aan huis.