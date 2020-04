Stadsbeiaardier Piet Hamelink laat Zeeuws coronalied door straten Sluis galmen

Zaterdag werd de uitvoering mét videoclip door The Young Zeeland Orchestra gelanceerd. Zondagochtend nam Hamelink al contact op met de uit Zonnemaire afkomstige, nu in Amstelveen wonende, componist en muzikant René Geelhoed.

Het is nu doodstil in de stad

Hamelink, die sinds 2017 wekelijks live het carillon van het Belfort bespeelt, pikt de lancering van het nummer voortvarend op. Hoewel het op de klokken altijd een ietsjepietsje anders klinkt, verwacht de beiaardier dat de melodie van het nummer goed te herkennen zal zijn. Spelen in Sluis is door de corona op dit moment hoe dan ook een heel bijzondere ervaring, laat hij weten. ,,Normaal is er heel veel publiek in Sluis, met alle achtergrondlawaai dat er bij hoort. Nu is het doodstil in de stad, en speel ik voor de inwoners.”