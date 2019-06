Stad Sluis krijgt eigen speeltuin van 2100 vierkante meter groot

VIDEO Kapitein rampschip Donau ook betrokken bij aanvaring in Terneuzen

6 juni TERNEUZEN - De 64-jarige Oekraïense kapitein van het cruiseschip dat betrokken was bij de dodelijke aanvaring op de Donau in Boedapest, was ook betrokken bij een eerdere aanvaring in Terneuzen. Dat melden Hongaarse aanklagers.