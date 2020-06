Staatssecretaris Keijzer: ga op vakantie naar het prachtige Sluis!

De staatssecretaris van economische zaken reageerde daarmee op de noodkreet van de gemeente Sluis, die in een brief aan Keijzer aangaf dat de komende drie maanden van levensbelang worden voor veel ondernemers in Sluis, en dat er financiële steun nodig is. Negentig procent van de omzet van ondernemers in Sluis komt immers van niet-Zeeuwen.

Keijzer werd in het discussieprogramma niet gevraagd naar de situatie in Sluis, maar kwam er zelf mee op de proppen tijdens een gesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, en de manier waarop Nederlanders daarmee om kunnen gaan. Zoals op vakantie gaan in eigen land, benadrukte Keijzer. ,,Neem nou Sluis, een prachtig, mooi Middeleeuws stadje in Zeeland. Daar is echt iets aan de hand, omdat de Belgen niet kwamen. Ik zou zeggen: gá op vakantie.”