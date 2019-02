Staande ovatie voor Familietrekjes in Ledeltheater

De bezoekers genoten van het spel en de verwikkelingen op het toneel. Is het dokter De Groot (Tonny de Koeijer) gelukt uit het door hemzelf gesponnen web van leugens, verzinsels en smoesjes te ontsnappen? De oplossing werd opgediend met humor en verrassingen. Familietrekjes is nog te zien op 9, 16 en 17 februari in Oostburg en op 24 februari in De Halle in Axel.