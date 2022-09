Staaldraden over fietspad gespannen in Terneuzen: ‘Enorm gevaarlijk’

MET VIDEO Met dank aan de warme zomer doen Zeeuwse wijnboeren een vreugde­dans­je: ‘2022 wordt een topjaar’

Akkerbouwers baalden van de hete droge zomer, maar voor Zeeuwse wijnboeren kon het niet beter. Op wijnhoeve De Kleine Schorre in Dreischor is de oogst in volle gang: ,,Het wordt een topjaar. De druiven hangen er supermooi bij. Het is na de regen van vorige week nu droog weer, dus we halen ze snel binnen.”

22 september